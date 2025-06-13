Российские артисты застряли в Иране после ночных атак Израиля

В Иране находятся 60 российских артистов, которые ждут эвакуацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росконцерта.

Ранее сообщалось, что в Иране гастролирует Большой симфонический оркестра имени Чайковского. В составе российской делегации – около ста музыкантов коллектива.

Большая часть из них улетела в Москву накануне. Сегодня воздушное пространство над Ираном закрыто.

В свою очередь, в Министерстве культуры РИА Новости сообщили, что российские музыканты и кинематографисты, снимающие сериал "Трудно быть Богом", находятся в иранском городе Исфахане. Им ничего не угрожает.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Россия выступила с осуждением действий Израиля.