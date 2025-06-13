Совбез ООН собирается на экстренное заседание

Совет безопасности ООН проведёт экстренное заседание из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил РИА Новости осведомлённый источник во всемирной организации. Ожидается, что встреча Совбеза начнётся в 3 часа дня (22:00 мск) 13 июня.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Российский МИД выступил с осуждением действий Израиля. Япония, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турция также осудили Израиль. В ООН выразили обеспокоенность в связи с событиями на Ближнем Востоке. В НАТО заявили, что альянс в этот конфликт не вовлечён, но работает над его деэскалацией.