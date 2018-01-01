Меган Маркл пошла на небывалую подлость, чтобы насолить Кейт Миддлтон: такое Карл III не простит

Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою команду пиарщицу, которая занималась продвижением ненавистного для королевской семьи сериала "Корона". Британские таблоиды уже провозгласили назначение "ножом в сердце" принцу и принцессе Уэльским.

Как пишет Daily Mail, Эмили Робинсон была назначена директором по коммуникациям герцога и герцогини Сассекских на прошлой неделе. Самое большое достижение Робинсон как пиарщицы, это продвижение самых ненавистных британцами серий "Короны", например, той, в которой принц Чарльз строил козни против Елизаветы ll. Создатели шоу вместо исторических фактов использовали откровенные выдумки.

Гарри и Меган не могли не знать о роли своего нового руководителя отдела коммуникаций в популярном сериале Netflix, но они считают, что это всего лишь одно из многих шоу, с которыми Эмили работала в стриминговом гиганте.

Поговаривают, что так Маркл решила в очередной насолить Кейт Миддлтон. Ведь прошлые пиарщики Сассекских придерживались хоть каких-то моральных норм и отказывались использовать сплетни из дворца для продвижения Меган. Робинсон же не впервой придумывать небылицы о монаршей семье, а значит она вряд ли побрезгует делать вбросы об интрижках Уильяма, чтобы показать, какая образцовая пара Гарри и Меган.

Вот только после подобной выходки герцогу и герцогине стоит забыть о возвращении в королевскую семью. Карл III точно не простит такую подлость невестки.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Первенец герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая 2019 года, когда его родители были работающими членами британской королевской семьи. Малыша назвали Арчи. Через два года, уже после того, как пара сложила королевские полномочия и переехала в США, на свет появилась Лилибет.