Саша Черно призналась в алкоголизме: "Из-за зависимости я многое в жизни потеряла"

Звезда "Дома-2" Александра Черно едва не лишилась сына из-за пагубного пристрастия. Ее бывший муж Иосиф Оганесян грозился навсегда забрать ребенка.

После череды скандалов бывшие супруги смогли найти компромисс. Стефан стал жить с папой, но проводит у мамы пару дней в неделю. Разлука с сыном и внезапно возникшие финансовые трудности заставили Александру задуматься. В итоге она признала, что имеет серьезные проблемы с алкоголем. Черно заявила, намерена бороться с пристрастием

"У меня была зависимость, однозначно, из-за нее я многое в жизни потеряла, в том числе и ментальное состояние. Оно расшатано и полностью разбито. Думаю, будет собираться по крупицам, очень долго и не один месяц", — призналась звезда реалити-шоу.

Саша рассказала, что пила, потому что так чувствовала себя сильнее, и не осознавала, что на самом деле губит свою жизнь. "Тебе море по колено, вообще на все плевать, все равно. Но по факту — это кредит, а за него надо платить, любые долги придется отдавать", — заявила она со страницы блога.

Только сейчас Черно в полной мере осознала, в какой яме оказалась. Она потеряла близких друзей, нажила финансовые проблемы, даже назад на "Дом-2" ее отказались брать, хотя раньше Саше никогда не отказывали в возвращении.

"В определенный момент ты просто пробиваешь дно. Я вам скажу так — очень многое поняла за этот период жизни. Да, он у меня был. Сказать что мне за него стыдно, наверно, не могу, потому что это мой опыт. Без него я бы не обрела внутреннюю силу и веру в себя", — заключила Черно.