Иран начал операцию возмездия "Правдивое обещание - 3"

Поздно вечером 13 июня Иран в ответ на удары Израиля начал масштабную операцию "Правдивое обещание – 3". В Тегеране заявили, что атакованы военные центры и авиабазы.

Всю ночь над городами еврейского государства звучали сирены и гремели взрывы. В Тегеране утверждают, что ракеты дважды поразили здание Министерства обороны в Тель-Авиве, там начался пожар. Общее число пострадавших израильтян уже превысило 60, минимум один человек погиб. Помогают сбивать иранские ракеты американские средства ПВО, задействованы комплексы Patriot.

ЦАХАЛ также продолжил наносить удары по Ирану. Атакован ядерный объект в Исфахане. Сообщается, что сбиты два израильских истребителя F-35 и несколько беспилотников. По данным CNN, премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац из укрытия проводят оценку разрушений.

Нетаньяху также записал видеообращение к иранцам с призывом свергнуть своё правительство. Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи в обращении к нации пообещал разорить негодяйский сионистский режим, сообщает "ТВ Центр".