Совбез ООН провёл экстренное заседание

Атаки Израиля равносильны объявлению войны. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Иравани на экстренном заседании Совета безопасности. По его словам, удары унесли жизни почти 80 человек, более трёхсот ранены.

Иравани подчеркнул, Тель-Авив целился в первую очередь по ядерным объектам. На заседании выступил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что агентство создало рабочую группу для постоянного мониторинга ситуации.

Удары по Ирану осудил Китай. Пекин призвал к немедленному прекращению военной эскалации. Россия в этом вопросе также занимает однозначную позицию. Наш постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что урегулирование вопроса с иранским атомом возможно исключительно дипломатическим путём.

"Россия решительно осуждает эту акцию Западного Иерусалима. Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны. Ответственность за все последствия этих действий всецело ложится на израильское руководство и тех, кто его поощряет", - сказал российский дипломат.

Небензя отметил, что особую тревогу вызывают возможные радиологические последствия от поражения ядерных объектов, сообщает "ТВ Центр".