Нетаньяху и Пезешкиан созвонились с Путиным

Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Подробности сообщили в Кремле.

Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей после израильских ударов. Россия осуждает действия Израиля, отметил Путин. Они предприняты в нарушение Устава ООН и международного права, сказал президент в беседе с иранским коллегой.

В разговоре с премьером Израиля говорилось о необходимости возврата к переговорам по иранской ядерной программе. Москва выразила готовность оказать посреднические услуги в этом направлении.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Россия выступила с осуждением действий Израиля.