Али Хаменеи обратился к гражданам Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что вооруженные силы страны будут действовать силой и, как он выразился, разорят негодяйский сионистский режим. По его словам, иранский народ может быть уверен, что в этом отношении не будет никаких послаблений.

Вечером 13 июня Хаменеи обратился к гражданам Ирана. Он пообещал, что Израиль не избежит ответственности за свои действия.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Россия выступила с осуждением действий Израиля.