Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами

Более ста баллистических ракет запущены из Ирана по Израилю, сообщают иранские СМИ. В Сети появляются кадры из Иерусалима и Тель-Авива, на них видна работа ПВО и падения ракет.

Около часа назад верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к нации и пообещал, что вооружённые силы страны "разорят негодяйский сионистский режим". Он пообещал, что Израиль не избежит ответственности за свои действия.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Россия выступила с осуждением действий Израиля.