На иранском ядерном объекте повысился радиоактивный фон

На иранских ядерных объектах в Натанзе выявлено радиологическое и химическое загрязнение. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, надземная часть завода в Натанзе, где Иран обогащал уран, была уничтожена в результате израильских ударов.

МАГАТЭ готово направить экспертов в Иран для полной защиты ядерных установок. По мнению Гросси, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, , передаёт ТАСС.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет. Известно, что в течение дня ударам подверглись ядерные объекты и в Иране, и в Израиле.