Один человек погиб, 63 пострадали при ответных атаках Ирана на Израиль, сообщили израильские СМИ

Тегеран начал операцию "Правдивое обещание 3". В ходе атаки на Израиль Иран нанёс удары более чем по 150 целям, в том числе по авиабазе Неватим. Об этом 14 июня сообщил командующий КСИР Ахмад Вахиди.



Десятки иранских ракет "эффективно поразили" стратегические цели в Израиле, добавили в Корпусе стражей исламской революции.



Fox news сообщили о нанесении ударов по израильскому комплексу Кирия — особый район в центре Тель-Авива, используемый ЦАХАЛ и Министерством обороны. Также был атакован аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион. Газета The Jerusalem Post сообщила о гибели одного человека и 63 раненных.



Ранее постпред Тегерана при ООН назвал агрессию Израиля равносильным объявлению войны. Амир Саид Иравани отметил, что в ходе ударов ЦАХАЛ по Ирану погибло по меньшей мере 78 человек, а более 320 получили ранения.