Собянин рассказал о новом стандарте поликлиник в Марьине

В Москве после реконструкции открыли филиал поликлиники №36 на улице Верхние Поля. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, теперь амбулаторный фонд района Марьино полностью обновлён.

Медучреждение оснастили современным оборудованием. В здании заменили инженерные системы, обустроили просторные вестибюли и кабинеты, организовали комфортные зоны ожидания. Благоустроили и прилегающую территорию.

По словам мэра, в Марьине по новому стандарту работают восемь комфортных и технологичных поликлиник. Медицинская помощь для жителей оказывается на самом высоком уровне.