В Иране сбиты два израильских истребителя F-35

Иранские силы ПВО сбили два израильских истребителя американского производства F-35. Фото одного из них опубликовало агентство Mehr.

Агентство Tasnim сообщило, что лётчик одного из сбитых истребителей - женщина - захвачена в плен. В Тель-Авиве эту информацию опровергли.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".