В израильских городах разбирают завалы после ответного удара Ирана

На Ближнем Востоке с новой силой раскручивается спираль конфронтации между Израилем и Ираном. Армия обороны еврейского государства расширяет масштаб военной операции на территории исламской республики. Об этом заявили в офисе Нетаньяху. Приходят сообщения о новых взрывах в иранском городе Тебриз на северо-западе страны. В свою очередь Тегеран утверждает, что не намерен останавливать удары в ответ на агрессивные действия Израиля.

Минувшей ночью Иран нанес массированный удар по Израилю баллистическими ракетами и дронами. Было выпущено более сотни ракет. Несмотря на новейшие израильские и американские системы ПВО, видно, что цели на земле были поражены.

Одна из ракет ударила по штаб-квартире Минобороны Израиля в Тель-Авиве. Это израильская версия Пентагона. Пишут, что поражена позиция "Железного купола". Несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля. Повреждена и гражданская инфраструктура.

Известно о минимум 70 пострадавших и двух погибших в результате ответной атаки Ирана по Израилю. При этом Тегеран обещает продолжение. Иран планирует нанести удары ещё и по базам США на Ближнем Востоке. Израиль со своей стороны бьёт по военной и ядерной инфраструктуре Ирана.

Иранские СМИ, пишут, что сбиты несколько израильских самолетов, включая новейшие F-35. Опубликованы видео и фотографии обломков, однако официальных подтверждений этому нет. Снимки могут быть сгенерированы нейросетью.

ЦАХАЛ со своей стороны объявил об уничтожении завода по производству металлического урана в Исфахане. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призывает народ Ирана к восстанию, надеясь, что это поможет сокрушить режим аятолл.

Представители Ирана и Израиля встретились на экстренном заседании Совбеза ООН и обменялись взаимными обвинениями. Примечательна позиция западных стран - они выступают на стороне Тель-Авива. На заседании выступил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Агентство создало рабочую группу для постоянного мониторинга ситуации на ядерных объектах Ирана. Специалисты работают круглосуточно. На данный момент нет данных, что загрязнение вышло на поверхность на повреждённых объектах и представляет опасность.

Под вопросом теперь продолжение консультаций по ядерной сделке с Ираном с участием США. В МИДе исламской республики дали понять, что пока не приняли решение об участии в следующем раунде переговоров с американцами, но и не отменили встречу. Она запланирована на 15 июня.