Ким Чен Ын привёл дочь на военное предприятие

Вывести свою оборонную промышленность на передовые позиции в мире стремится КНДР. Лидер республики Ким Чен Ын проинспектировал ведущее предприятие ВПК и призвал увеличить производство снарядов.

В поездке генсека сопровождала его дочь, он часто берёт её с собой на важные мероприятия. Ранее девушка присутствовала на церемонии спуска на воду эсминца нового типа. Государственные СМИ распространили видеокадры события, что случается редко.

Две недели назад этот же корабль уже пытались ввести в эксплуатацию, но произошла авария. Судно получило серьёзные повреждения и село на мель. Ким назвал ЧП преступлением и ударом по авторитету страны. Эсминец быстро восстановили и продемонстрировали всему миру, сообщает "ТВ Центр".