Лето в России: ливни, град и ураганы

Сразу несколько российских регионов накрыла волна непогоды. Причина - мощный атмосферный вихрь, протянувшийся почти через всю страну. В отдельных районах выпала месячная норма осадков. Улицы многих городов превратились в полноводные реки.

Устрашающая воронка не на шутку напугала жителей Белгородской области. Там, как и во многих других регионах страны, в эти праздничные дни погода испортилась из-за балтийского циклона. Сильные порывы ветра повалили деревья и поломали ветки. Коммунальщики устраняют последствия стихии.

В столице Татарстана - ливни и грозы. Жители Казани в соцсетях делятся эффектными кадрами с бьющими молниями. В регионе со вчерашнего дня объявлено штормовое предупреждение - грозы с ветром до 20 метров в секунду. В некоторых районах Казани затоплена проезжая часть.

Мощнейший ливень с градом и в Челябинской области. До конца субботы в регионе штормовое предупреждение. Ожидается крупный град и шквалистое усиление ветра с грозами. Сильные ливни обрушились на Дальний Восток.

Столичный регион тоже во власти ненастного циклона. Температура воздуха сегодня самая низкая за всю неделю. Некомфортное ощущение добавляют и порывы северного ветра.