Москвичей пригласили на джазовый фестиваль

Завораживающие ритмы, яркие гармонии и импровизация. В столице проходит IV джазовый фестиваль. Организовано большое количество площадок.

Послушать живую музыку можно в саду "Эрмитаж", парках "Музеон" и "Зарядье", в музее -заповеднике Царицыно, а также на ВДНХ. Для москвичей и гостей столицы играют сотни музыкантов из России и зарубежных стран, в том числе из США.

Три уникальные программы подготовил прославленный Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Состоялось их совместное выступление с Ильдаром Абдразаковым - одним из самых востребованных оперных певцов современности, сообщает "ТВ Центр".