Бондарчука с командой вывезли из Ирана через азербайджанскую границу

Членов съёмочной группы во главе с режиссёром Фёдором Бондарчуком эвакуировали из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара". Информацию подтвердило российское посольство в Азербайджане, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Иране находятся 60 российских артистов, которые ждут эвакуацию. В стране на гастролях находился Большой симфонический оркестр имени Чайковского и кинематографисты, снимающие сериал "Трудно быть Богом".

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".