Иран пригрозил Британии, США и Франции ударами за помощь Израилю

Иран официально уведомил власти Великобритании, США и Франции, что в случае помощи Израилю их военные объекты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью иранских ударов. Об этом сообщает агентство Mehr.

Также Тегеран грозится нанести удары по гражданским и военным кораблям помогающих Израилю стран в Персидском заливе и Красном море.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".