В Коломенском после реставрации снова открыт домик Петра I

В парке "Коломенское" снова открыт домик Петра I. О завершении реставрации памятника деревянного зодчества на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это единственный в Москве мемориальный музей, посвящённый царю-реформатору. Его построили в 1702 году в устье Северной Двины. В 1877 году домик переправили в Архангельск, а в 1934 году он занял место в московском парке.

В прошлом году домик решили отремонтировать. Специалисты работали внутри и снаружи здания, восстановили его исторический облик.