В США мигранты продолжают устраивать акции протеста

Десятки человек арестованы во время акции протеста в Вашингтоне. Противники миграционной политики властей США прорвали полицейские заграждения у Капитолия. Под радостные крики манифестанты подбежали к лестнице, ловко уворачиваясь от стражей порядка.

Радикалы размахивали плакатами и оскорбляли силовиков. Через пару минут самых агрессивных усмирили. Им предъявлены обвинения в незаконной демонстрации и проникновении на закрытый объект.

Центром протеста по-прежнему остаётся Лос-Анджелес. Ночью сотни манифестантов жгли мусорные баки и автомобильные покрышки. Один из радикалов попытался порвать флаг США, однако его остановили другие протестующие, подчеркнув, что всё ещё считают Штаты своей родиной, сообщает "ТВ Центр".