Выпускникам Военной академии имени Хрулёва вручили дипломы

В Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва в Петербурге сегодня состоялась церемония выпуска. В этом году учебное заведение подготовило около тысячи офицеров и прапорщиков. В торжественной обстановке отличникам вручили золотые медали и дипломы. С напутственным словом выступил высший офицерский состав.

Торжественная церемония выпуска по традиции началась с выноса государственного флага. Трогательный момент, которого все присутствующие, ждали несколько лет. Каждый офицерский выпуск - это без преувеличения, большое событие в жизни целой страны. Поступать в высшие военные учебные заведения приезжают люди из разных регионов - от Мурманска до Камчатки.

Военная академия материально-технического обеспечения - один из старейших военных вузов страны, она была основана в 1900 году: в Петербурге был создан особый интендантский курс. За минувшие десятилетия эта служба превратилась в целую науку. Подчёркивая её важность сегодня, дипломы выпускникам вручают представители высшего военного командования России.

В этом году дипломы выпускников академии получили около тысячи офицеров и прапорщиков. Почти пятая часть из них окончили вуз с отличием, 24 человека - с золотыми медалями. Многие успели принять участие и в специальной военной операции, и сегодня, на церемонии вручения документов об образовании были удостоены государственных наград.

Дипломы об окончании вуза сегодня получили и выпускники академии - граждане иностранных государств. Завершилась торжественная церемония ярким офицерским балом.