Россия и Украина провели обмен военнопленными

В Россию из украинского плена вернулась ещё одна группа военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. Взамен украинской стороне переданы солдаты и офицеры ВСУ.

Пока наши военные размещены в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. 2 июня состоялся второй раунд переговоров. Достигнуто ещё одно соглашение о гуманитарных акциях по обмену пленными и телами погибших военных.