Новая западная мифология: кто и зачем переписывает историю ХХ века

Сегодня на фоне острой конфронтации России и Запада попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне и роли нашей страны в ней заметно активизировались. При этом сама тенденция к искажению правды истории - долгосрочная, она началась ещё со времен холодной войны. И, если сразу после Второй мировой, большая часть европейцев признавала, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме гитлеровского Рейха, то к началу XXI века картина изменилась на противоположную: например, во Франции в 2004 году 58% опрошенных заявили, что главную роль в победе над Гитлером сыграли США. Так создается новая мифология, которая не опирается на фактологическую сторону дела. Причём, особую роль здесь играет западная массовая культура, которая тиражирует представление о Соединенных Штатах как главной силе, победившей Гитлера.

Запад искажает историю Второй мировой войны уже многие десятилетия, и делает это по нескольким направлениям. Об этом подробно говорилось на недавнем круглом столе Комиссии по информационной политике Совета Федерации.

Алексей Пушков, сенатор, глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ: "Есть три составные части попыток исказить историю Второй мировой войны. Первое: замалчивание решающей роли Советского Союза. Второе: замещение, то есть, вместо признания решающей роли СССР, замещается мифом о решающей роли англосаксонского мира, прежде всего США. Третье: внедрение этого замещения в общественное сознание".

В результате представление в странах Запада о самых значимых событиях Второй мировой сильно отличается от нашего. На первом месте там атака японцев на Пёрл-Харбор. На втором – ядерная бомбёжка Хиросимы и Нагасаки, а на третьем – открытие второго фронта. Сталинград оказался лишь на шестом, а битва на Курской дуге и взятие Берлина в десятке вообще нет. Создаётся ощущение, будто Запад участвовал в какой-то другой Второй мировой и такое впечатление создается целенаправленно.

Режиссёр Карен Шахназаров вспомнил, как в Лондоне, оказавшись в клубе с компьютерными играми, решил поиграть в одну из них, где предлагалось поучаствовать в какой-нибудь из операций Второй мировой. Можно было выбрать военную миссию и, поскольку Шахназаров служил танкистом, он решил поиграть в танковую атаку.

Карен Шахназаров, режиссёр: "Я нажимаю "взятие Варшавы". И вдруг я понимаю, что я еду в американском танке и у меня возникла мысль: слушайте, ну вот британский подросток, который очень мало чего знает, играет в эти игры. Ну как это умно! Варшаву берёт американский танк. Следующая мысль: неужели это вот что случайно или так всё продумано?".

Подобная пропаганда приносит ощутимые плоды и это видно хотя бы по тому, как менялись с годами во Франции ответы на вопрос: "Кто внес решающий вклад в победу над Германией во Второй мировой?". Так в мае 1945 года 57% опрошенных французов ответили, что Советский Союз, 20% – что американцы и 12 % назвали британцев. Но шли годы, на Западе активно работали над тем, чтобы изменить общественное мнение, и в 1994 году во Франции уже 49% считали, что основной вклад в победу внесли США, 25% - Советский Союз, и 16% - Британия. В дальнейших опросах эта цифра менялась не сильно, Америка прочно занимала первое место, а Советский Союз с большим отрывом лишь второе.

Сегодня в США почти половина населения уверена, что именно их страна внесла решающий вклад в разгром нацизма. В такой альтернативной вселенной пребывает и Дональд Трамп, который незадолго до 80-летия разгрома Третьего Рейха заявил, что именно США - победители во Второй мировой войне.

Дональд Трамп, президент США: "Победа была в основном достигнута благодаря нам, нравится вам это или нет, но мы вступили в войну и победили в ней. Нам очень помогли многие великие люди, наши союзники, но я думаю, что никто не станет отрицать, что мы были главной силой в этой войне".

Но такая позиция Трампа приводит в недоумение многих даже на Западе. Так, историк Найджел Джонс в авторитетном журнале The Spectator выступил со статьёй под названием "Дональду Трампу нужен урок истории", начинается она так:

"Президент Дональд Трамп снова продемонстрировал своё не слишком впечатляющее знание истории, написав на своем сайте Truth Social по случаю 80-й годовщины Дня Победы — окончания Второй мировой войны в Европе, что США "сделали больше, чем любая другая страна" для победы в мировом конфликте".

С точки зрения сухой статистики, именно Советский Союз внёс наибольший вклад в разгром нацистской Германии, понеся колоссальные потери в 24 миллиона человек среди военных и гражданских лиц, прежде чем Красная Армия вошла в руины Берлина, чтобы положить конец Третьему Рейху".

Накануне 6 июня, то есть дня высадки союзников в Нормандии, в Овальном кабинете Дональд Трамп встретился с германским канцлером Фридрихом Мерцем и тот во время беседы выразил признательность Соединённым Штатам за их участие в освобождении Германии от нацизма. При этом Мерц ни словом не упомянул о Советском Союзе и его армии, водрузившей Красное знамя над Рейхстагом.

Такая фальсификация истории, допущенная канцлером Германии, возмутила председателя Госдумы России Вячеслава Володина. Он обратился с письмом к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам парламентских фракций Германии. Но вот что она написала:

"Немецкий Бундестаг знает, что именно вооружённые силы США, Франции, стран Содружества и бывшей Советской Армии, включая многих украинских солдат, освободили Германию от нацистской тирании. Именно поэтому я решительно выступаю против любых попыток переосмыслить историю, чтобы легитимировать сегодняшнее насилие".

На это Вячеслав Володин ответил следующее:

"Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя её "бывшей Советской". В этой связи вынужден напомнить, это была Красная Армия. Также досадно, что в угоду сиюминутной политической конъюнктуре Вы особо выделили наличие в бывшей Советской Армии" "многих украинских солдат". Если идти до конца по этому пути, то давайте перечислим также белорусских, казахских, грузинских, армянских, азербайджанских, узбекских, киргизских и других солдат".

Для поддержания созданного Западом мифа о Второй мировой многое сделал Голливуд. Во всём мире видели "Спасти рядового Райана". А вот как много людей смотрели наши фильмы "Освобождение", "Баллада о солдате" или "Они сражались за Родину". Сегодня остро необходимы глубокие и правдивые фильмы о второй мировой войне. В России их выходило немало, но качество многих их них оставляет желать лучшего.

Действия Запада вполне объяснимы. Слишком много неудобной для него информации, которую там хотят либо замолчать, либо отретушировать: как Запад разжигал пожар войны, накачивая Гитлера технологиями, как проводил политику умиротворения, подталкивая его на Восток, как, в конце концов, почти вся мощь Европы работала на Третий Рейх и какие зверства творили европейцы, воевавшие за Гитлера на оккупированных советских территориях.

Что же касается Дональда Трампа, то ему стоит вспомнить, что говорил о роли Советского Союза во Второй мировой его великий предшественник Франклин Рузвельт:

"На европейском фронте самым важным событием, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили, и продолжают уничтожать больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединенные нации вместе взятые".

В вопросе об исторической правде России приходится противостоять огромной пропагандистской машине Запада, но это борьба не только за историческую память, это борьба за будущее. В ней наше основное преимущество перед Западом состоит в том, что на нашей стороне правда.