Гордон предрекла Анне Седоковой печальный конец: "Сейчас я ей сочувствую"

Анна Седокова после самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы почти месяц провела в клинике и едва не бросила карьеру. Певица уверяет, что трагедия так ее подкосила, что до сих пор страшно даже просто разговаривать с людьми.

При этом семья баскетболиста обвинила в его смерти артистку. Родные Тиммы хотели привлечь Седокову к ответственности. Отстаивать интересы близких Яниса взялась Екатерина Гордон. Но, вскоре юрист сама отказалась от этой работы.

"Я поняла, что от меня ждут того, что я им дать не могу. По уголовной статье Анну преследовать смысла нет. Доведения до самоубийства там не будет, по моему мнению", — объяснила свое решение адвокат.

Гордон не скрывает, что Седокова ей неприятна. Ранее Катя не раз нелестно высказывалась в адрес Анны. Юрист рассказала, что негативно относится к артистке, потому считает, что бывший муж изменял ей с экс-солисткой "ВИА Гры".

Но со временем Гордон поняла, что Седоковой можно только посочувствовать. Екатерина считает, что певица глубоко несчастна. "Сейчас я ей больше сочувствую… Наверное, я должна оставить обиды, потому что Анна сама очень обиженный человек и, наверное, очень несчастный", — заявила Катя в YouTube-шоу "В гостях у Ханги".

Юрист уверена, что Седокову ждет печальное будущее, мол, артисты всю свою жизнь гонятся за молодостью, а потеряв ее становятся невостребованы в профессии.

"Я сочувствую, что она вообще выбрала такой путь. Вот в наших профессиях можно стариться. Мы другим ценны. А в некоторых профессиях ты как бы, в общем-то, старишься, теряя эту профессию. Это вот такая степень недолюбленности и поганого к себе отношения, что ты выбираешь такой путь", — отметила Гордон.