Елена Воробей показала, как сейчас выглядит ее тяжелобольная дочь: изменилась до неузнаваемости

Елена Воробей родила единственную дочь 22 года назад. София появилась на свет семимесячной и практически все детство провела в клиниках. Когда девочка подросла, юмористка призналась, что ее наследница тяжело больна.

София перенесла несколько операций, в том числе на позвоночнике, у нее был сколиоз. Девушка также могла потерять зубы из-за неправильного строения челюсти. Не так давно дочь Воробей в очередной раз оказалась на столе хирурга. В Германии специалисты распилили Соне кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов.

"Перспектива раннего инфаркта пугала, как, впрочем, и другие последствия. Я держала дочь за руку, когда ее тошнило кровью", — рассказывала в одном из интервью Воробей о том, как ее дочь приходила в себя после операции.

Последнее хирургическое вмешательство повлекло за собой изменение внешности девушки. "Мы на семейном совете помогали ей выбрать тот образ, с которым она проснется после всех процедур", — призналась артистка.

Долгое время Елена не показывала дочь на своей странице в соцсети. Девушке требовалось время, чтобы справиться с последствиями операции. Но на днях София приехала в гости к маме, и Воробей не удержалась — поделилась с поклонниками снимком наследницы.

Народ сразу же обратил внимание, что девушку сейчас невозможно узнать. У Софии стал совершенно другой овал лица. Прежними остались лишь глаза.