Российские военные вернулись из украинского плена на родину

На родину вернулась ещё одна группа российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. Гуманитарная инициатива по масштабному взаимному обмену - один из главных итогов встречи делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня. Сначала наших военных доставили в Беларусь, где они смогли связаться с родными и получили необходимую медицинскую помощь, затем спецбортом переправили в Россию.

Под гул турбин военный самолёт подруливает к краю посадочной полосы. На стоянке ждут автобусы и дежурят скорые. Транспортник Ил-76 совершил посадку на одном из подмосковных аэродромов. Как только аппарели опустились, наши солдаты выходят на родную землю с российскими флагами.

У каждого за плечами своя история. Конечно, после такого пути устали все и физически, и морально, но в глазах- безграничная радость. Кто-то провёл в плену несколько месяцев, кто-то - больше года. Теперь каждый звонит родным, хочет услышать их голос. Телефон бережно передают из рук в руки.

О том что уже всё хорошо, многие смогли сказать семьям ещё в Беларуси, где происходил обмен. Сразу по прилёту наших военнослужащих доставили в медучреждения для лечения и реабилитации. С ними будут работать и психологи.