Представлены новые герои СВО

Представлены новые герои спецоперации.

Майор Михаил Демидов обеспечивает безопасность воинских перевозок по железной дороге на освобожденных территориях. В ходе массированного обстрела ВСУ состав с боеприпасами оказался в зоне поражения. Михаил сумел вывести его на запасные пути, не допустив детонации. А после - направил груз в заданный район.

Лейтенант Евгений Одинцев с сослуживцами во время штурма вражеского опорника попал под артиллерийский огонь. Оказав первую помощь раненому командиру, Евгений организовал его эвакуацию и взял управление подразделением на себя. Понеся большие потери, неприятель отступил.