Российские войска стремительно расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях. Наши бойцы берут под контроль основные трассы и выбивают неонацистов из десятков населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".

Огромные потери у киевских боевиков и на донецком участке. Там ликвидирован командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Сокрушительный удар нанёс расчёт тактического комплекса "Искандер".

С воздуха наземные группы прикрывают вертолёты Ка-52 "Аллигатор". Экипажи поразили протяжённую линию укреплений противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Наводчики подтвердили - уничтожены десятки боевиков.