Иран грозится перекрыть Ормузский пролив: цены на нефть взлетят до небес

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Об этом сообщил иранский депутат Исмаил Коусари. Агентство Rokna утверждает, что Иран вынесет вердикт по этому вопросу со всей решимостью.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что в случае закрытия Ормузского пролива цена на нефть доскочит до 130 долларов за баррель. Причём, к росту цен могут привести даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив.

Эксперты предупреждают, что перекрытие пролива приведёт к нарушению логистики, задержкам в доставке нефти и, как следствие, к панике на биржах.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".