Художника, выкинувшего кота из окна, арестовали по делу об изнасиловании

Суд в Москве арестовал по делу об изнасиловании девочек стрит-арт художника и блогера Ивана Лебедева. Ранее он выкинул кота из окна на четвёртом этаже и его обвинили в жестоком обращении с животными.

Как сообщил АГН "Москва" осведомлённый источник, художник Лебедев был арестован по делу об изнасиловании несовершеннолетних и их склонении к употреблению наркотиков. Всё произошло в квартире художника в Марьиной Роще.

Около двух месяцев назад блогер выбросил кота из окна. Свои действия он зачем-то снял на смартфон и выложил в Сеть.