Лавров: Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана

Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. По словам главы российской дипломатии, Израиль нарушил Устав ООН и нормы международного права.

Стороны договорились продолжать контакты по ситуации с Израилем, в том числе в связи с её обсуждением в Совбезе ООН, МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС, сообщает ТАСС.

13 июня вечером президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей после израильских ударов. Россия осуждает действия Израиля, отметил Путин.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".