Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и Украину

Владимир Путин провёл очередной телефонный разговор с Дональдом Трампом, он длился 50 минут, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Лидеры обсудили обострившуюся после ударов Израиля по Ирану ситуацию на Ближнем Востоке. Российский президент проинформировал своего американского коллегу о телефонных контактах с президентом Ирана и премьером Израиля.

Путин напомнил Трампу о предложении России по поиску взаимоприемлемых договорённостей по иранскому ядерному досье. Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную. Президенты не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе.

Речь зашла и об Украине. Президент России подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Также Путин поздравил Трампа с днём рождения. Президенту США сегодня исполняется 79 лет.

Ушаков сообщил, что российский и американский лидеры во время разговора отметили братство по оружию во время Второй мировой войны, передаёт ТАСС.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".