Иран отказался от переговоров по ядерной программе

Иран не изменит позицию по своему ядерному досье и не будет вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Иранский лидер также обвинил США в координации израильских атак на его страну, сообщает ТАСС.

Очередной раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе должен был пройти 15 июня. Сегодня утром в Тегеране заявили, что встреча не состоится.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".