Иран и Израиль обменялись ракетными ударами

Ближневосточный конфликт набирает обороты. Прошедшей ночью в ответ на ракетный удар Израиля Иран атаковал десятки целей на территории еврейского государства, в том числе пригород Тель-Авива. Более 135 человек пострадали, около сорока числятся пропавшими без вести, есть погибшие.

На месте падения ракет и обломков начался сильный пожар. Под удар попал научный объект - институт имени Вейцмана. Явный точечный ответ Тегерана в отместку за уничтожения его предприятий, которые занимались разработкой ядерных технологий. Причём, власти исламской республики недвусмысленно дали понять - в ход пущены новые баллистические ракеты "Хадж Касем", названные так в честь убитого несколько лет назад генерала Кассема Сулеймани.

Ещё один сигнал и Израилю, и его союзникам в регионе - арсеналы Ирана не так уж и истощены, как рассчитывали в Тель-Авиве. Премьер Нетаньяху пообещал, что этот налёт не останется безнаказанным.

Под крылом израильских ВВС этой ночью оказались жилой комплекс в Тегеране. Взрывом разрушен дом. Под завалами до сих пор остаются люди. Ещё один удар нанесён по городу Карадж, атакованы нефтехранилища. Серьёзно пострадал и главный кампус технологического университета имени Малека Аштара в столице. Список погибших высокопоставленных офицеров КСИР пополнился двумя новыми именами.

Тегеран дал понять - эти удары могут привести к серьёзным проблемам в мировой экономике. И, если Израиль не успокоится, то исламская республика закроет Ормузский залив. Через этот подконтрольный Тегерану морской коридор проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.