Иран провёл масштабную атаку на Израиль

Тегеран нанёс удары по северной части Израиля. Иран запустил не менее 40 ракет. Об этом 14 июня сообщило агентство Fars. Иранское агентство Mehr передало, что Тегеран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа.

Удары пришлись на нефтеперерабатывающий завод. СМИ передавали о трёх погибших и пяти раненных. Также сообщалось о гибели троих мирных арабов-мусульман в израильском городе Тамра.

В КСИР уточнили, что наступательные операции Ирана будут носить более ожесточенный и масштабный характер, если зверства и нападения Израиля продолжатся.