Иран провёл новую ракетную атаку по Тель-Авиву

Иран провёл очередную ракетную атаку по территории Израиля. Об этом 15 июня объявило иранское агентство IRNA.

В городе разрушены фасады зданий. Есть фрагменты возгораний машин. По данным израильских СМИ, упало не менее 6 ракет в Тель-Авиве и пригороде. В ЦАХАЛ заявили о работе поисково-спасательных групп в местах падения снарядов. Агентство Fars написало об использовании ракет, оснащёнными осколочно-фугасными боеголовками во время атаки.

В результате обстрела погибли три человека, более ста пострадали. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на медиков. По предварительным данным, среди погибших была 60-летняя женщина.

Ранее Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в северной части Израиля.