В США проходят акции протеста по всей стране

Стрельба произошла во время демонстрации в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии. Об этом 15 июня сообщила полиция города в социальной сети X. Идёт расследование инцидента.

Демонстрации является частью скоординированной акции "Нет королям" — протесты против политики президента США. Акции проходят в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в столице совпадает с 79-м днем рождения Трампа.



Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных массовой операцией по выявлению незаконных мигрантов.