Так себе подарок: в день рождения Трампа на улицы вышли тысячи его противников

"Нет королям!" - единый лозунг протестов, которые прокатились по США. Митингующих - сотни тысяч, все они недовольны политикой Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов. Акция стала крупнейшей со времени его возвращения к власти, сообщает "ТВ Центр".

Трампа критикуют за превышение служебных полномочий. Не обошлось без стычек с полицией - в Чикаго и Пенсильвании протестующих оттесняли велосипедами. В Лос-Анджелесе полиция применила против толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сам глава Белого дома 14 июня отмечал день рождения и принимал военный парад по случаю 250-летнего юбилея армии. Сравнения с королём Трамп отрицает, подчёркивая, что ему приходится проходить круги ада для реализации своих планов.