Трамп открестился от помощи Израилю в ударах по Ирану

США не имеют никакого отношения к нападению на Иран. Об этом написал в своей соцсети Дональд Трамп.

При этом американский лидер предупредил Иран, что если тот в какой-либо форме нападёт на США, то вся сила и мощь вооружённых сил обрушится на него. "Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - заключил Трамп.

Между тем, эксперты полагают, что Израиль вряд ли мог в одиночку подготовить и провести масштабную атаку по иранским военным объектам. Помощь в этом ему могли оказать США и другие участники коалиции на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".