Йеменские хуситы решили помочь Ирану бомбить Израиль

Этой ночью йеменские хуситы ударили по территории Израиля. Атака проводилась в координации с иранскими военными, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя повстанцев Яхьи Сариа.

Хуситы утверждают, что запустили по Израилю несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа "Палестина-2". Все они достигли своих целей.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".