Собянин рассказал, как цифровые технологии помогают врачам ставить диагнозы

Сергей Собянин рассказал о том, как цифровые технологии помогают врачам. Они нашли применение на всех этапах: от записи на приём к врачу до постановки диагноза и назначения лечения.

Мэр назвал самые популярные у москвичей сервисы. Это - электронная медицинская карта и умная онлайн-запись к специалистам. А врачи активно используют в работе систему поддержки принятия решений и ИИ-сервисы, помогающие анализировать медицинские снимки.

Ещё в Москве задействованы умные алгоритмы для расшифровки кардиограмм и сервис для диспансерного наблюдения.