Иран назвал условие для прекращения ударов по Израилю

Иран прекратит удары по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Он назвал атаки на Израиль самообороной, сообщает ТАСС.

По словам министра, Иран также готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. "Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", - сказал глава МИД.

По данным независимых экспертов, Иран или уже создал ядерное оружие, или находится близко к его созданию. Удары Израиля, по заверениям Тель-Авива, призваны остановить военную ядерную программу Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".