Путин обратился к медработникам со словами благодарности

Спасают жизни, дарят надежду и приходят на помощь в самых сложных ситуациях. Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают медицинские работники.

Доктора, медсёстры, фельдшеры ежедневно помогают миллионам россиян. Огромный вклад делают наши учёные, разрабатывая новые методы борьбы с заболеваниями. С праздником медработников поздравил Владимир Путин.

Значимость вашей деятельности, дорогие друзья, невозможно переоценить. Вы предупреждаете и лечите болезни, сохраняете здоровье и жизнь людей, облегчаете боль и даёте надежду. В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности.

Президент пожелал медицинским работникам успехов и всего наилучшего.