Летнюю школу на арт-кластере "Таврида" посвятили 90-летию со дня рождения Олега Табакова

Более двухсот молодых режиссёров, руководителей театров и представителей учреждений культуры собрались в Крыму на площадке арт-кластера "Таврида". Там проходит вторая летняя образовательная школа, которая посвящена 90-летию со дня рождения Олега Табакова. Участники обмениваются опытом и получают знания и навыки, необходимые для творческого и профессионального роста.

Черноморское побережье - самое вдохновляющее место для театралов. Здесь Чехов трудился над своими бессмертными пьесами "Три сестры" и "Вишнёвый сад", а сегодня сотни режиссёров со всей страны обсуждают, как нести культуру в небольшие посёлки, что нужно для постановки в ограниченном пространстве и какие особенности сегодня в работе со зрителями.

На площадке арт-кластера "Таврида" идёт вторая летняя образовательная школа - три театральных направления, 216 участников. Спектакли для самых маленьких зрителей здесь смотрят взрослые. Дети - самый взыскательный зритель, не прощают фальши и искусственных интонаций. Ещё одно направление – инклюзивный театр. В его постановках задействуют актёров с ограничениями, например, людей с ДЦП или аутизмом, слабослышащих или слабовидящих.

Основа обучения здесь - не только практика. Подготовлен обширный теоретический курс - лекции по созданию современных сценариев, режиссуре и продюсированию культурных событий. Отдельно - возрождение сельских театров.

Мария Якунькина, эксперт в области развития культурно-досуговых учреждений и народного творчества: "Мы должны вдохновить работников культуры, научить их новым технологиям, новым форматам и как раз для этого мы и собрались здесь".

Среди тем – не только творческие: бюджет и документация, техническое оснащение, гранты и даже поиск спонсоров. Смена продлится семь дней. За это время участники должны будут предложить свои идеи для проектов в области культуры.