Сотни россиян не могут вылететь из Дубая из-за отмены рейсов

Сотни российских туристов не могут вылететь из ОАЭ в связи с закрытым над Ираном небом. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, компании пытаются разгрести завалы с туристами в Эмиратах, всего их около двух тысяч человек.

До 13 июня авиамаршруты из России в ОАЭ пролегали через воздушное пространство Ирана, но сейчас оно закрыто. Также запрещены полёты над Израилем и соседними странами.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".