Участники проекта "Чистая Арктика" отправились в экспедицию

Генеральная уборка самой северной точки Евразии. Первая группа волонтёров общественного проекта "Чистая Арктика" вылетела сегодня из Москвы, чтобы принять участие в очистке мыса Челюскин от мусора.

Экспедиция проводится второй год подряд и считается одной из самых сложных. Добираться до места назначения добровольцы будут несколько дней.

Им предстоит освободить территорию от ржавых бочек, которых там скопились десятки тысяч, и подготовить волонтёрскую базу к приезду московских школьников, сообщает "ТВ Центр".