Филипп Киркоров после тяжелой болезни не смог сдержать слез на публике: вот что произошло

Филипп Киркоров серьезно пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. Артист оказался в больнице после того, как во время выступления получил сильный ожог. Поп-король поначалу не придал травме значения, из-за чего получил бурсит.

Когда артист пришел к медикам, его состояние было настолько тяжелым, что певца тут же госпитализировали. Несколько дней Филипп провел в реанимации. А потом еще месяц проходил лечение. До сих пор точный диагноз исполнителя хита "Единственная" держится в тайне.

Хоть Киркоров до конца так и не восстановился, он уже потихоньку возвращается к работе. Сначала артист появился на премии МУЗ ТВ, а накануне вышел на сцену, чтобы поздравить Анну Асти с покорением новой вершины в карьере. Она дала концерт на "ВЭБ Арене", собрав полный стадион зрителей.

Филипп принес исполнительнице огромную охапку роз, было заметно, что поп-королю трудно держать тяжелый букет. Когда же Филипп со сцены обратился к Асти, он прослезился: "Аня, дорогая, пусть эти красивые розы ассоциируются с тобой, потому что ты яркая, нежная, но в тоже самое время колючая. Колючки — это защита твоя. Я даже растроган".

После трогательной речи звезды дуэтом спели совместный хит "Хобби". Киркоров во время номера не ходил по сцене и даже не жестикулировал, артист просто стоял на месте. Зрителей поразило, что Филипп идеально исполнил композицию, хоть и явно физически чувствовал себя не лучшим образом. Интересно, что даже в финале выступления Киркоров не сделал и шагу, они с Анной просто постепенно пропали в клубах дыма, опустившись на лифте под сцену.