Израиль впервые атаковал столицу Ирана днём

Израиль впервые атаковал Тегеран в дневное время. Жители иранской столицы сообщают в соцсетях о работе ПВО и сильных взрывах в разных частях города. Над Тегераном поднимаются клубы чёрного дыма. Местные СМИ утверждают, что среди объектов, которые подверглись атакам - штаб-квартира КСИР.

До этого израильская авиация наносила удары по целям в окрестностях Тегерана только ночью. Известно, что были поражены военные объекты и предприятия нефтегазовой отрасли. Несколько ракет попали и в жилые дома, есть жертвы среди мирного населения.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".