Ураган оставил без света тысячи человек в Красноярском крае

Шквалистый ветер оставил без электричества 50 населённых пунктов Красноярского края. Стихия коснулась почти 13 тысяч человек. Сильнее всего пострадал Пировский район, где разрушено 12 опор ЛЭП.

Аварийные службы продолжают восстановительные работы. В двух населённых пунктах последствия урагана устранены. Сроки подключения контролирует краевая прокуратура.

В Богучанском районе ветер значительно повредил крышу местного дома культуры. Восстановление осложняется трудными погодными условиями.

Холодный фронт не покинет Сибирь, юг Поволжья и Центральную Россию ещё сутки. Ожидаются крупный град, грозы и порывистый ветер, сообщает "В Центр".